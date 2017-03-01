Başkan, Bangladeşli Öğrencilerin Sofrasında

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Üniversitesinde eğitim gören Bangladeşli öğrencilerin evlerine misafir oldu.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Üniversitesinde eğitim gören Bangladeşli öğrencilerin evlerine misafir oldu.

Ailelerinden 8 bin 868 km uzakta eğitim hayatlarını sürdüren Bangladeşli Asraful Alam ve Muhammad Ansarullah ile ev arkadaşları Enes Cengiz, Burak Demirdağ, İlker Özsarıçoban'ın sofralarına misafir olan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, öğrencilerle birlikte akşam yemeği yedi. Başkan Engin Tekintaş, Ordu Üniversitesinde eğitim gören Bangladeşli gençleri daha önce Belediye'de ağırladıklarını hatırlattı. Öğrencilerin Türkiye'nin, Karadeniz'in ve Altınordu'nun güzelliklerini en iyi şekilde tanımalarını ve mezun olup gittiklerinde buraları tanıtmalarını istediklerini belirten Tekintaş, "Asraful, bizleri evlerinde misafir etmek istediklerini söyledi. Biz de bugün onların misafiriyiz. Aynı sofrada birlikte yemek yiyeceğiz. Burada yabancı öğrencilerimize misafirperverliklerini gösteren diğer arkadaşlarımız var. Aynı evi paylaşıyorlar. Bu evde iyi bir kaynaşma görüyoruz. Bu süreçte üniversite hayatının ülke ve sınır tanımaksızın yerli yabancı demeden herkesin aynı ortamda olmasının en güzel birliktelik olduğunu görüyoruz. Neredeyse 9 bin Km uzaktan gelip bu şehirde okuyor olmak, burada kardeşlik ortamının oluşmuş olması en büyük mutluluk olsa gerek. İnşallah ülkelerine gittiklerinde bizler için birer turizm elçiliği yapacaklar. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Alam: "Başkanımızı çok seviyoruz"

Bangladeşli öğrenci Asraful Alam kendilerini ziyaret eden Başkan Tekintaş'a teşekkür ederken, "Başkanımızı çok seviyoruz. Evimize geldiği için çok mutlu oldum" diye düşüncelerini özetledi. Muhammad Ansarullah ise, "Başkanımıza evimize geldiği için teşekkür ediyorum. Daha sonrada evimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk öğrenciler, Bangladeşli ev arkadaşları olduğu için mutlu olduklarını, iyi anlaştıklarını ifade ederlerken, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile aynı ortamı paylaştıkları içinde mutlu olduklarını kaydettiler.