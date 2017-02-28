Başkan Barakazi’ye Sivil Savunma Günü Ziyareti

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Emin Boğatekin ve Şube Müdürleri, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle, Belediye Başkanı Yücel...

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Emin Boğatekin ve Şube Müdürleri, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle, Belediye Başkanı Yücel Barakazi'yi makamında ziyaret etti.

Sivil Savunma Günü nedeniyle kurum ziyaretleri yapan AFAD yetkilileri, Bingöl Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Emin Boğatekin, "Ülkemiz ve özellikle de Bingöl ilimiz deprem yönünden 1. dereceden risk taşıyan bir bölge. Bu münasebetle sivil savunma günü ve 1-7 Mart deprem haftası nedeniyle Müdürlüğümüzce bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. İMKB Bingöl Anadolu Lisesinde, Yeşilyurt İlk ve Ortaokulu'nda ve Bingöl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde Temel Afet Bilinci, Tahliye Tatbikatı gerçekleştireceğiz. Bingöl merkez Dörtyol mevkii Saat Kulesi önünde halkımızı doğal afetler konusunda bilinçlendirmek için stant açacağız. Bingöl Üniversitesi Konferans Salonunda ve Üniversite bahçesinde Bingöl Üniversitesi Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk yardım Kulübü (DAKİK) Üye Öğrencileri ile birlikte açacağımız stant ile Temel Afet Bilincine yönelik broşür dağıtacağız. Ayrıca Bingöl Merkezde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına da afiş ve broşür dağıtacağız. Amacımız afet ve acil durumlara dair farkındalık oluşturmak ve doğru davranış şekillerini halka anlatmaktır" dedi.

Başkan Barakazi ise, sivil savunmanın önemli olduğunu belirterek, 28 Şubat Sivil Savunma Gününü ve 1-7 Mart Deprem Haftasını kutladı.