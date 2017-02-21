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Başkan Baran, Birim Müdürlerini Ziyaret Etti

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Başkan Baran, Birim Müdürlerini Ziyaret Etti
Mesaisine belediye içerisindeki birimleri ziyaret ederek başlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Ekibimin başarısı benim, bizim başarımız Körfez'in...

Mesaisine belediye içerisindeki birimleri ziyaret ederek başlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Ekibimin başarısı benim, bizim başarımız Körfez'in başarısıdır" dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, belediye personeline ziyaretlerini sürdürüyor. Hizmet binası içerisindeki birimleri tek tek dolaşan Başkan İsmail Baran, hem çalışmalar hakkında bilgiler aldı hem de sohbet ederek personelin motivasyonlarının artmasını sağladı. Personellerle sohbetinde verimlilik ve yüksek performans vurgusu yapan Yılmaz, karşılaşılan her bir sorunun mutlaka çözümü de olduğunu belirterek, personelden sık sık istişare toplantısı yapmalarını istedi. Belediyeye gelen bir vatandaşın katlar arasında dolaşmadan, hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlamalarını önemsediklerini söyleyen Başkan Baran, "Ekibimin başarısı benim başarım, bizim başarımız Körfez'in başarısıdır" dedi.

Başkan İsmail Baran'a ziyaretler sırasında Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve İsa Taş da eşlik etti. Personelin motivasyonunu arttıran ziyaretler sırasında renkli görüntüler de vardı. Başkan Baran belediye binası içerisindeki vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşlar ise özellikle personelin güler yüzlü olması nedeniyle Başkan Baran'a teşekkür etti.

Başkan Baran, Birim Müdürlerini Ziyaret Etti

Başkan Baran, Birim Müdürlerini Ziyaret Etti

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