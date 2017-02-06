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Başkan Baran, Çalışmaları Yerinde İnceledi

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Başkan Baran, Çalışmaları Yerinde İnceledi
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Ahmed-i Hani Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Ahmed-i Hani Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Ahmed-i Hani Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çalışmalarla ilgili personelden bilgiler aldı. Projenin ikinci etabında çocuklar için oyun grupları, piknik alanları ve kamelyalar yapılacak. Bir yamaç üzerine kurulacak olan ve yapımı hızla devam eden Ahmed-i Hani Parkı'nın üçüncü etabında insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için fitness aletleri ve alanın, halkın güvenliği için bir güvenlik kulübesi de yer alacak.

3 etaptan oluşacak olan Ahmed-i Hani Parkı'ndaki çalışmaları inceleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Vatandaşlarımıza nefes alabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Hereke'nin eşsiz manzarasını misafirlerine sunacak" dedi.

Başkan Baran, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Başkan Baran, Çalışmaları Yerinde İnceledi

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