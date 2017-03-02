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Başkan Baran, Esnaf Ve Vatandaşlarla Buluştu

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Başkan Baran, Esnaf Ve Vatandaşlarla Buluştu
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Körfezdeki incelemelerine ara vermeden devam eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaş ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor. Ziyaretlerinde talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, her bir vatandaşın fikrinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Başkan İsmail Baran, "Körfez'in geleceğine fikir alışverişinde bulunarak, danışarak hep birlikte karar veriyoruz. Hemşehrilerimizin görüş ve talepleri, yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalara da ışık tutuyor" dedi.

Görev süresinde her zaman halkın içinde olduğunu, esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini ve çözüme kavuşturmak için çalıştığını aktaran Başkan İsmail Baran, "Esnafımızın düşüncesi ve istekleri bizim için çok önemli, bugüne kadar hep halkın içinde oldum. Bu sayede vatandaşların ihtiyaç ve önerilerini yerinde dinleyip olabilecek en etkili şekilde hizmet verdik. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve temaslarımıza aynı şekilde hiç ara vermeden devam edip, tempomuzu her geçen gün daha çok arttırarak hizmet çıtamızı en yükseklere ulaştırma gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Başkan Baran, Esnaf Ve Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Baran, Esnaf Ve Vatandaşlarla Buluştu

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