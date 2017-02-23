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Başkan Baran, İşçilerle Aynı Sofrayı Paylaştı

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Başkan Baran, İşçilerle Aynı Sofrayı Paylaştı
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede faaliyet gösteren Hüner Teknik firmasını ziyaret etti, işçiler ve personelle yemekte buluştu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede faaliyet gösteren Hüner Teknik firmasını ziyaret etti, işçiler ve personelle yemekte buluştu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez'de faaliyet gösteren Hüner Teknik firmasına konuk oldu. Hüner Teknik'in sahibi Hüseyin Hüner tarafından karşılanan Başkan Baran, işçilerle sohbet etti.

Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Körfez'deki işletmelerimiz bizler için önemli. İlçe ekonomisinin canlanması ve daha fazla istihdam yaratması açısından da önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. İşçilerle sohbet sırasında ülke gündemine de değinen ve 16 Nisan sonrası müteşebbislerin daha rahat hareket edeceğini belirten Başkan İsmail Baran, "Ayaklarımızdaki prangalar kalkacak ve ülkemiz daha iyi noktalara gelecektir" dedi.

Başkan Baran, İşçilerle Aynı Sofrayı Paylaştı

Başkan Baran, İşçilerle Aynı Sofrayı Paylaştı

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