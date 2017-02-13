Başkan Baran Öğrencilerle Buluştu

Dilovası Belediyesi ekipleri, yaşanılabilir bir kent için denetimleri sıklaştırıyor.

Dilovası Belediyesi ekipleri, yaşanılabilir bir kent için denetimleri sıklaştırıyor.

Dilovası Belediyesi, sınırlarındaki işletme ve tesislerin, liman faaliyetlerinin denetimini rutin olarak yapmayı sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, yapılan denetimlerde belediyelerinin yetki ve sorumlulukları kapsamında kimyasal sızıntılara karşı çalışmalarının yakın zamanda yaşanan kaza sonrası daha da hassas olarak devam edeceğini belirtti.

Belediye olarak tüm canlıların yaşamına değer verdiklerini belirten Ali Toltar, "Kimyasal sızıntı sonrası denizde zarar gören deniz canlılarının toplanması, temizlik ve tedavi için ilgili kurumlara gönderilmesi hususunda hassasiyet gösterdik. Yaşanabilir bir Dilovası için başta sanayi ve liman tesisleri olmak üzere tüm halkımıza büyük sorumluluklar düşüyor. Dilovası'nda, sanayicilerin ve ilçe halkının bir bütün olarak Dilovası'nı seven Dilovası'na değer veren bir anlayışta olması için çaba sarf ediyoruz. Her türlü çevre kirliliği ve kimyasal sızıntıların takipçisi olacağız. Yaşanabilir bir Dilovası için tüm belediye ve şahsi imkanları kullanmaya hazırız" dedi.