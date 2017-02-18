Başkan Baran, Sarnıç Han Projesini İnceledi

Kocaeli'nin ilk yeşil kamu binası olma özelliği taşıyan Sarnıç Han projesini inceleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çalışmalar hakkında...

Kocaeli'nin ilk yeşil kamu binası olma özelliği taşıyan Sarnıç Han projesini inceleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kocaeli'nin ilk kamuya ait yeşil binası olma özelliğini taşıyan Sarnıç Han, 13 bin 565 metre karelik alanda 7 katlı olarak inşa ediliyor. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve Faruk Denli ile birlikte alanda incelemelerde bulundu, ardından da yetkililerden makamında detaylı bir bilgi aldı. 7 kat olarak inşa edilecek olan Sarnıç Han'ın bodrum katında otopark da yer alıyor. Diğer katlarda ise 5 adet banka, mescit, 4 adet büyük mağaza, 56 adet ofis ve çatı katında da restoran bulunacak.