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Başkan Baran, Spor Akademi Eğitmenleriyle Buluştu

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Başkan Baran, Spor Akademi Eğitmenleriyle Buluştu
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, spor akademilerinde görev yapan eğitmenlerle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, spor akademilerinde görev yapan eğitmenlerle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, spor akademilerinde görevli eğitmenleri yemekte ağırladı. Yemeğe Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Körfez Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Özkan da katıldı.

Yemek öncesi konuşan Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Körfez Belediye Başkanımız ve ekibinin ortaya koymuş olduğu projeyi başından sonuna kadar destekledik, inandık ve inanmaya da devam ediyoruz. Şanslıyız. Bunu hep söylüyorum. 8 ilde görev yaptım, yerel yönetimlerden en fazla alınan desteğin Kocaeli'de olduğunu gördüm. Körfez'de de 5-6 ay öncesine kadar sizin icra ettiğiniz branşların çoğunda hiç bir çalışma yoktu. Birçok okulun tesisleri eğitim-öğretimden sonra kapatılıp gidiliyordu. Atıl olan alanlar çocukların ve gençlerin hizmetine sunuldu. Her geçen gün bu camia büyüyor. Başta Sayın Başkanım İsmail Baran olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da, "Körfez, ülkemizin en büyük sanayi ilçesi. En büyük kuruluşlar burada. En güzel insanlar da bizde. Gönlü zengin insanlarımız ve sporcularımız var. Burası sanayi kenti, liman kenti, eğitim kenti ve spor kenti olmak zorunda dedik. Kendimize bir hedef seçtik; Sporun başkenti Körfez olacak. Hedefi yüksek tuttuk ve koşmaya başladık" diye konuştu.

Başkan Baran, Spor Akademi Eğitmenleriyle Buluştu

Başkan Baran, Spor Akademi Eğitmenleriyle Buluştu

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