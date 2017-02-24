  • BIST 88.299
  • Altın 144,695
  • Dolar 3,5770
  • Euro 3,7936
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Başkan Baran Üniversite İnşaatını Ziyaret Etti

» »
Başkan Baran Üniversite İnşaatını Ziyaret Etti
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Kampüsündeki çalışmaları yerinde inceledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Kampüsündeki çalışmaları yerinde inceledi.

Hafriyat çalışmalarının tamamlandığı Körfez Kampüsünü ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Ziyarette Başkan Baran'a Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş ve kurmayları eşlik etti.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Körfezimize büyük bir fakülte inşaat yapmak adına başlattığımız çalışmamızda hafriyat çalışması bitti, inşaat çalışması başladı. Körfez bir sanayi kenti, liman kenti aynı zamanda bir ilim kenti olma yolunda adım adım ilerliyor. Üniversite binamız Selçuklu mimarisinde bir yapıt olacak. Bu bina ile inşallah Körfezimiz çok büyük değer kazanacak" dedi.

Başkan Baran Üniversite İnşaatını Ziyaret Etti

Başkan Baran Üniversite İnşaatını Ziyaret Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karak’tan Birlik Çağrısı24 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Çatak Belediye Bülteninin İlk Sayısı Çıktı24 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Kaymakamdan Başarılı Öğrencilere Kitap24 Şubat 2017 Cuma 14:13
  • Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Bulut Atandı24 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • Çeşme Toki’de Peşinat Yüzde 2 Düşürülerek Taksitlere Eklendi24 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • Müjdeyi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Verdi24 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • Erbakan Düzce’de Anıldı24 Şubat 2017 Cuma 14:08
  • Başkan Baran Üniversite İnşaatını Ziyaret Etti24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Kazılan Yollar Anında Onarılıyor24 Şubat 2017 Cuma 14:03
  • Kop’tan Başkan Acar’a Ziyaret24 Şubat 2017 Cuma 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti