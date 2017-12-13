Başkan Baran’dan Başhekim Sarıışık’a Ziyaret

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu hem vatandaşlarla sohbet etti hem de Başhekim Ahmet...

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu hem vatandaşlarla sohbet etti hem de Başhekim Ahmet Sarıışık'la fikir alışverişinde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, önceki gün Körfez Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Poliklinikler bölgesinde önce vatandaşlarla tek tek sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan İsmail Baran, daha sonra Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Sarıışık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette gündem ise 2018 yılı içerisinde startı verilmesi planlanan Körfez Devlet Hastanesi yeni hizmet binasıydı.

Başhekim Uzm. Dr. Ahmet Sarıışık, proje için tekrar Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür ederken, Körfez'e yakışan bir hastane görünümüne kavuşacaklarını belirtti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da yaklaşık 12 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan projenin Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu, küçük revizelerin yapıldığını belirterek kısa süre içerisinde onaylanması sonrası ihale sürecinin başlayacağını belirtti.