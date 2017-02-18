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Başkan Baran’dan Muhtarlar Derneğine Ziyaret

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Başkan Baran’dan Muhtarlar Derneğine Ziyaret
Körfez Muhtarlar Derneği'ne konuk olan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, muhtarların taleplerini dinledi.

Körfez Muhtarlar Derneği'ne konuk olan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, muhtarların taleplerini dinledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yeniyalı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında Körfez Muhtarlar Derneği'ne konuk oldu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'a Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli ve İsa Taş, SKM Başkanı Şaban Aydın da eşlik etti. Körfezli şehit Abdulsamet Özen'in babası Hüseyin Fehmi Özen'in de katıldığı buluşmada davetlilere mancarlı pide ikram edildi.

2017 yılı içerisinde yapacağı proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksizin götürüyoruz. Amacımız her mahallesi yaşanılabilir daha güzel Körfez'i oluşturmak. Türkiye'de istikrar ve güvenin artık önemli ögeler olduğunu toplumun her kesimi biliyor. Bu sebepten dolayı her kesim yaptığımız hizmetleri destekliyor. Biz halkımızın boynunu öne eğecek ne bir ihmalimiz ne de bir yanlışımız olmuştur. Halkımıza verdiğimiz sözleri hep tuttuk, bundan sonra da tutacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Baran’dan Muhtarlar Derneğine Ziyaret

Başkan Baran’dan Muhtarlar Derneğine Ziyaret

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