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Başkan Başsoy, Alparslan Türkeş İş Merkezi Esnafıyla Biraraya Geldi

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Başkan Başsoy, Alparslan Türkeş İş Merkezi Esnafıyla Biraraya Geldi
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy esnafın sorunlarını yerinde dinliyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy esnafın sorunlarını yerinde dinliyor.

Alparslan Türkeş İş Merkezi esnafıyla bir araya gelen Başkan Başsoy'a, Belediye Başkan Yardımcıları Halit Mutlu, Karabey Atıcı ve Sami Mollaoğulları eşlik ettiler. Burada bir konuşma yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Ülkemizin kalkınması büyük gelişmesiyle birçok sıkıntı beraberinde geldi. Bunların en sonuncusu 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Ancak halkımız, gösterdiği dirençle gerekli cevap verildi. Fakat su uyur düşman uyumaz. Evlatlarımız yurt içinde ve yurt dışında ciddi mücadele veriyor. Bizler onların sayesinde rahat uyuyoruz. Sadece terör örgütleriyle mücadele etmiyoruz. Aynı zaman da ekonomik güce sahip devletlerle de mücadele ediyoruz. Bu güçler bizim ekonomik olarak güçlenmemizi istemiyorlar. Bunlar geçici çünkü ekonomimiz ve devletimiz eskisi gibi değil daha güçlüyüz. Belediyecilik açısından sizlere bir şeyler anlatmama gerek yok. Yaptığımız işleri sizler görüyorsunuz. Şehrimize 100 Milyonluk yatırım yaptık. Bizler artık büyük projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bunlardan en önemlileri Aksu projesi, çok katlı otopark, Kapalı Pazar Alanı projesidir. İnşallah bu yatırımları gerçekleştirdikten sonra nüfusumuzun da artacağını ümit ediyorum. Sevgili kardeşlerim biliyorsunuz ki 16 Nisan'da referandum yapılacak. Referandumun sonucu sizlerin ellerinde. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri 3 dört iktidar dışında hep koalisyonlarla yönetilmiş ve istikrarı yakalayamamıştır. ABD iki parti 200 yıldır iki parti var bu durum kalkınmayı ve istikrarı getirmiştir. Bizim hükümetlerimiz ise ortalama 1,5 yıl sürmüştür. Gerçekleştirilen 18 maddelik Anayasa değişikliğiyle bizlerde kalkınma hızımızı artıracağız inşallah."dedi.

Esnaf toplantısının sonunda, esnafların sorunları dinlenerek, çözüm önerileri noktasında fikir alış verişinde bulunuldu.

Başkan Başsoy, Alparslan Türkeş İş Merkezi Esnafıyla Biraraya Geldi

Başkan Başsoy, Alparslan Türkeş İş Merkezi Esnafıyla Biraraya Geldi

Başkan Başsoy, Alparslan Türkeş İş Merkezi Esnafıyla Biraraya Geldi

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