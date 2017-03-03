Başkan Başsoy Güne Uzun Çarşı Esnafı İle Başladı

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un esnaf buluşmaları devam ediyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un esnaf buluşmaları devam ediyor. 2017 yılı içerisinde yatırım planlaması ve bu güne kadar yapılan çalışmalar hakkında paylaşımda bulunan Başkan Başsoy, Uzun Çarşı esnafının sıkıntılarını da dinledi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen toplantıda, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'a başkan yardımcıları Karabey Atıcı ve Sami Mollaoğulları da eşlik ettiler.

Belediye çalışmaları hakkında kısa bir film sunumuyla başlayan toplantı, son üç yılın bir değerlendirmesinin yapılmasıyla devam etti. Başkan Başsoy, kentteki her önemli çalışmayı, her önemli projeyi mutlaka paydaşları ile birlikte değerlendirdiklerini ve ortaya çıkan ortak akılla karar verdiklerini vurgulayarak, sözü çarşı esnafına bıraktı. Çarşının ve esnafın sorunlarının dile getirildiği programda ayrıca belediye çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.