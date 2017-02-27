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Başkan Başsoy İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeliyle Bir Araya Geldi

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Başkan Başsoy İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeliyle Bir Araya Geldi
Katılımcı bir yönetim anlayışla çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları...

Katılımcı bir yönetim anlayışla çalışmalarını sürdüren Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları toplantıları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri bazı okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü personeline belediye çalışmalarını anlatarak onların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Başsoy "Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımızı katılımcı belediyecilik anlayışıyla şekillendiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve hemşehrilerimizle birlikte sık sık bir araya geliyoruz. Sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemli" dedi.

Başkan Başsoy daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile bir süre sohbet etti.

Başkan Başsoy İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeliyle Bir Araya Geldi

Başkan Başsoy İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeliyle Bir Araya Geldi

Başkan Başsoy İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeliyle Bir Araya Geldi

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