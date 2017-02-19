  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Başkan Başsoy, Kamu- Sen Temsilcileriyle Biraraya Geldi

» »
Başkan Başsoy, Kamu- Sen Temsilcileriyle Biraraya Geldi
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, STK toplantıları kapsamında Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ve il temsilcileriyle bir araya...

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, STK toplantıları kapsamında Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ve il temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Kamu-Sen temsilcilerine belediye çalışmalarını anlatarak onların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Başsoy, "Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımızı katılımcı belediyecilik anlayışıyla şekillendiriyoruz. Sivil toplum örgütleri ve hemşehrilerimizle birlikte sık sık bir araya geliyoruz. Sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemli" dedi.

Daha sonra sendika temsilcileri ile bir süre sohbet eden Başsoy, öneri ve düşünceleri teker teker not etti.

Başkan Başsoy, Kamu- Sen Temsilcileriyle Biraraya Geldi

Başkan Başsoy, Kamu- Sen Temsilcileriyle Biraraya Geldi

Başkan Başsoy, Kamu- Sen Temsilcileriyle Biraraya Geldi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakkarigücü’nden Maraş Ekibine Gol Yağmuru19 Şubat 2017 Pazar 14:18
  • Konya’da Asımın Nesli Milli Gençlik Projesi Başladı19 Şubat 2017 Pazar 14:18
  • Ortaca Folklor Derneğinden Birlik Ve Beraberlik Gecesi19 Şubat 2017 Pazar 14:13
  • Halkın Okuduğu Hatimlerin Duasını Protokol Yaptı19 Şubat 2017 Pazar 14:13
  • Başkan Başsoy, Kamu- Sen Temsilcileriyle Biraraya Geldi19 Şubat 2017 Pazar 14:03
  • Başkan Başsoy, Alparslan Türkeş İş Merkezi Esnafıyla Biraraya Geldi19 Şubat 2017 Pazar 14:03
  • Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu Türkiye Dördüncüsü Oldu19 Şubat 2017 Pazar 13:38
  • Maltepe’de Rus Büyükelçi Karlov Anısına Resim Sergisi Açıldı19 Şubat 2017 Pazar 13:33
  • Yolda Kalan Eskişehirspor Taraftarının İmdadına Sportif Direktör Taşçı Yetişti19 Şubat 2017 Pazar 13:33
  • Vefa-der’den Mhp’ye Ziyaret19 Şubat 2017 Pazar 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti