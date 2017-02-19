Başkan Başsoy, Kamu- Sen Temsilcileriyle Biraraya Geldi

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, STK toplantıları kapsamında Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ve il temsilcileriyle bir araya...

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, STK toplantıları kapsamında Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları ve il temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantı Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Kamu-Sen temsilcilerine belediye çalışmalarını anlatarak onların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Başsoy, "Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışmalarımızı katılımcı belediyecilik anlayışıyla şekillendiriyoruz. Sivil toplum örgütleri ve hemşehrilerimizle birlikte sık sık bir araya geliyoruz. Sizlerin görüş ve önerileri bizler için çok önemli" dedi.

Daha sonra sendika temsilcileri ile bir süre sohbet eden Başsoy, öneri ve düşünceleri teker teker not etti.