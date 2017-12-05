Başkan Başsoy’dan Engellilere Jest

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşları hafta sonu oynanan Anagold 24 Erzincanspor-Darıca Gençlerbirliği...

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşları hafta sonu oynanan Anagold 24 Erzincanspor-Darıca Gençlerbirliği Spor maçını izlemeye davet etti.

Erzincan Belediyesi Engelli aracı ile evlerinden alınan engelli vatandaşlar maçın bitiminde de yine evlerine bırakıldı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Bir toplumun güçlü olabilmesi için ilk şart, tüm bireylerin imkânlardan eşit olarak yararlanabilmesidir. Erzincan Belediyesi olarak bizler de engelli vatandaşlarımızın üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almalarını ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusu üzerinde önemle durmaktayız. Bu günde Engelliler Günü olması hasebiyle kardeşlerimizi maça davet ettik. Güzel bir gün yamalarına vesile olmaya çalıştık. Umarım hoş vakit geçirmişlerdir. Ben bu vesile ile engelleri aşmış bir gelecek ümidiyle bütün engellilerimizin Engelliler Haftasını kutluyorum. Erzincan Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız." dedi.