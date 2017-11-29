Başkan Başsoy’dan Mevlit Kandilinde Hastahane Ziyareti

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Mevlit Kandili münasebetiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hasta ve...

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Mevlit Kandili münasebetiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Hastalarla tek tek ilgilenerek ve kandillerini kutlayan Başkan Başsoy "Bu güne kadar hemşehrilerimizin iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanlarında olmaya gayret ettik. Böyle özel bir günde de hastanelerde kalan hemşehrilerimiz ile bu özel geceyi paylaşmak istedik. Allah hastalarımıza en kısa zamanda şifa vererek, sevdikleriyle birlikte olmalarını nasip etsin. Her birinin gecesi mübarek olsun." dedi.

Böyle özel bir günde hastane ortamında hatırlandıkları için memnuniyetlerini dile getiren hasta ve yaşlı vatandaşlar Başkan Başsoy'un kendilerine moral verdiğini ifade ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Başsoy'a Belediye Meclis üyelerim Gökhan Ulutaş ve Yaşar Nergiz eşlik etti.