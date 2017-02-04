Başkan Baş’tan Genel Kurula Davet

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, 12 Şubat 2017 Pazar günü Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşecek...

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, 12 Şubat 2017 Pazar günü Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşecek olan mali kongreye tüm üyelerini davet etti.

Her yıl yapılan mali genel kurula tüm üyelerini çağıran Başkan Ayhan Baş, "Tüm üyelerimizi ve Fatsa halkını mali genel kongremize davet ediyorum. Saat 10.30'da başlayacak ve yıllık çalışma bilgilendirmelerimizi orada gerçekleştireceğiz. Mali genel kongremizi inşallah sıkıntı olmadan gerçekleştireceğiz" dedi.