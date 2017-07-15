Başkan Bayır: “15 Temmuz Bir Milletin Zaferidir”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Taner Bayır, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümünde, tüm dünyada, 15 Temmuz şehitlerini...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Başkanı Taner Bayır, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıldönümünde, tüm dünyada, 15 Temmuz şehitlerini anacak ve milletin zaferini kutlayacağını bildirdi. Bayır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yurt içinde 86, yurt dışında 68 ülkede olmak üzere toplam 181 noktada şube ve temsilciliği bulunduğunu hatırlatarak; seçilmiş hükümetleri devirmeye yönelik darbelerin tarih boyunca birçok ülkeye zarar verdiğini, 15 Temmuz'da kazanılan millet zaferinin tüm dünyaya örnek olması gerektiğinin altını çizdi.

"Darbeler, tarihin kara lekeleridir ve bizler bunların canlı şahitleriyiz. Milli İrade tüm insanlık için gereklidir, iktidarların asıl sahibi vesayetçi zihniyetleri değil milletlerdir" diyen Başkan Taner Bayır, "Dünya, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıklarını yargılamaya değil anlamaya çalışmalı. Adil bir sistem isteyen herkesin, tarihinde birçok darbe yaşamış bir ülkenin vatandaşlarının kendi iradesini ortaya koyarak kazandığı zaferi alkışlaması ve saygı duyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz Zaferi Dünyaya Örnek Olmalı"

Başkan Bayır, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamasına şöyle devam etti: :

"Biz Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği olarak, yani Türkiye'nin en yaygın iş örgütü ve ülkesini seven işadamları olarak, milletimizin tarafındayız; demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için hain terör örgütlerinin karşısında hayatını kaybeden hiçbir canımızı unutmayacağız. Sadece 15 Temmuz'da değil nefes aldığımız süre boyunca şehitlerimizi anmaya, onların önünde saygıyla eğilmeye devam edeceğiz. Dünya bilmelidir ki, 15 Temmuz; yaşlı, genç, çocuk demeden bir milletin kazandığı Milli İrade zaferidir. Bu zafer dünyaya örnek olmalıdır. Darbe ve darbecileri sürekli besleyen siyasi ve toplumsal yapılar anlamalıdır ki, bu millet 15 Temmuz'da meşru Cumhurbaşkanına ve hükümetine sahip çıkmıştır. Milli İradenin tecellisini, o gün yürüyüp gittikleri gibi bugün de aynı yolda ilerleyenler değil, üniforma giyen asker kılıklı teröristlerin, tankların ve uçakların karşısında dimdik duranlar ayakta tutmuştur. Dahili ve harici düşmanları tarafından, siyasi ve ekonomik olarak kuşatılmak istenen bu topraklarda bir meşruiyet krizi yaratma çabalarına; Milli iradeye sahip çıkan bu kahraman millet prim vermedi ve vermeyecektir. İçeride çözümü mutlak var olan problemleri olan Türkiye ile ithal suni sorunlarla yaşamak zorunda kalan bu coğrafya, bir seçim arifesindedir. Ya bu kadim topraklarda milletin sözü egemen kılınacak ya da vesayetçi yapılar egemenlik kuracaktır. İşte 15 Temmuz'dan herkes için çıkan ancak bazı kesimlerce hala anlaşılamayan sonuç, bu milletin, yetkisini devrettiği meşru siyasi iradeye sahip çıkarak yönetime el koyduğudur. 15 Temmuz'un planlayıcı ve uygulayıcıları apaçık ortadayken; başarısız darbe girişiminin koruyucu ve kollayıcıları da bilinirken, sözde dost ve müttefiklerin takındıkları tavır ortada. 15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı okumamak için ellerinden geleni yapanlar, destanın kahramanlarını görmezden gelenler; vatansız kalan mağlup teröristleri gözetip kollamaktadırlar. 15 Temmuz'da Türkiye'de oynanmak istenen oyunu da bu coğrafyanın farklı köşelerinde yeniden sahneleme densizliğindeler. Tarih boyunca bu kadim topraklarda var olan halklar, bu oyuna gelmeyeceklerdir ve şüphesiz burada en büyük rol de Türkiye'ye düşmekte. 15 Temmuz'da üzerine düşeni yapan Türk milleti ve kurumsallaşmış siyasi irade, bu tarihi vazifenin de şüphesiz bilincinde. Hal böyleyken ve başta FETÖ denilen devşirme teröristler olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele sürerken, suyu bulandırma ve zihin karıştırma çabaları da devam etmekte. Ayrıca bir takım siyasi yapılar da bu çabalara çanak tutan tavır ve tutum takınmakta. 2016'nın 15 Temmuz'unda tüm terör örgütleri ve onların destekleyicilerine verilen yanıt, tam 1 yıl sonra yeniden hatırlatılacak. Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği olarak bizde, demokrasisine ve iradesine sahip çıkmanın verdiği gururla nöbete devam eden milletin yanında olacağız. Hem yurt içinde hem de yurt dışında 15 Temmuz etkinlikleri düzenleyeceğiz ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlayacağız. Bunun yanı sıra yeni eğitim-öğretim yılı açılışında dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerimize zaferimizi anlatan "Kim Tutar Seni" isimli çocuk kitabını dağıtacağız. Yıl dönümünde 15 Temmuz hain darbe girişiminin verdiği ekonomik zarara detaylı bir şekilde baktığımızda, bizi yolumuzdan alıkoymak isteyenlerin vermeye çalıştığı zararın ne denli büyük olduğu, Türkiye'nin bu hamleye nasıl direndiği daha iyi anlaşılacaktır. Darbe girişimi öncesi 2,90 lira olan dolar, ilk gün yüzde 17 artışla 3,4 lira seviyesine yükseldi. Borsa'da haftalık kayıp yüzde 13,4 oldu. Bu süreçte borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 78 milyar TL eridi. 2016 genelinde turizm sektöründe 9,4 milyar dolarlık kayıp gerçekleşti. Eğer hain darbe planı başarılı olsaydı, geçmişteki darbe dönemlerinde yapılan araştırmalardan yola çıktığımızda Türkiye ekonomisi yüzde 25 küçülmeye uğrayacaktı. Bu, Türkiye'nin 10 yıl geriye gitmesi, yani bu süreçte emek emek elde edilen bütün kazanımların kül olması anlamına geliyor. Hamdolsun ki hainler, darbe girişiminde de, Türkiye'yi zora sokma planlarında da başarısız oldu. Milletinin iradesini arkasına almış iş adamlarını kim tutabilir. Biz daha güçlü bir Türkiye için üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz."