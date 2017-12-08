Başkan Bilal Demirci: Kudüs Davamızdır

AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edeceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı ve ABD'nin...

AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edeceği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı ve ABD'nin Kudüs açıklamasını kınadı.

Kudüs'ün insanlığın davası olduğunu dile getiren Bilal Demirci, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir. Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır" dedi.

Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacağını belirten Başkan Demirci, "Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır.İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir" dedi.(MB-EFE)