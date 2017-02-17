Başkan Birliktir Güven Tazeledi

Afyonkarahisar Kent Konseyi'nin yapılan genel kurul toplantısı sonrası mevcut Başkan Mahmut Emin Birliktir güven tazeledi.

Afyonkarahisar Kent Konseyi'nin yapılan genel kurul toplantısı sonrası mevcut Başkan Mahmut Emin Birliktir güven tazeledi.

Genel kurulun açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir yaptı. Birliktir, Kent Konseyi olarak göreve geldikleri günden bu tarafa yürütme kurulu, çalışma grupları ve meclislerle kente neler katabileceklerinin mücadelesini verdiklerini ifade etti. Kent Konseyi ailesi olarak herkesi kucakladıklarını kaydeden Birliktir, "Siyaset üstü o, bu, şu değil hep birlikte anlayışı ile tüm hemşehrilerimizi kucakladık ve kucaklamaya da devam edeceğiz. Oluşturmak istediğimiz yapı şeffaf, hesap soran ve sorabilen bir yapıdır. Afyonkarahisar Kent konseyi, herkesin katılıp çalışmalar yapabileceği bir ortam oluşturmak için her kesime ulaşmayı kendine vazife edinmiştir. Sivil toplum kuruluşları ile Kent Konseyi'nin bir araya gelmesi, kaynaşması ve işbirliği ortamının sağlanarak Afyonkarahisar için ortak bir kent kültürü ve kentlilik bilinci oluşturmak en büyük gayemizdir. Kent kültürü ve kentlilik bilinci oluşturma konusunda en önemli sorumluluk halkın temsilcileri olarak siz sivil toplum kuruluşlarına, değerli basınımıza ve Kent Konseyine düşmektedir" diye konuştu.

Yapılan Genel Kurul toplantısında Kent Konseyi Başkanlığına Mahmut Emin Birliktir seçilirken Kent Konseyi üyeliklerine ise: Hatice Dudu Özkal, Ayfer Örten, Emel Sarlık, Ferda Ertürk, Mustafa Güllü, Emin Çengelci, Abdullah Çelik, Süleyman Bircan, Talha Erdoğan, Muhammed Kadir Genç, Mesut Yurt, Süleyman Akagündüz seçildi.