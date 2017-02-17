Başkan Böcek: “Kapalı Pazar 15 Güne Tamam”

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki pazar yerinin 15 gün içinde hizmete açılacağını müjdeledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki pazar yerinin 15 gün içinde hizmete açılacağını müjdeledi.

Konyaaltı Belediyesi son olarak Liman Mahallesi'ne inşa edilen ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan kapalı semt pazarının bir benzerini Öğretmenevleri Mahallesi'ne inşa ediyor. Öğretmenevleri Mahallesi 999 sokak ile 921 sokak kesişiminde 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen kapalı semt pazarı, hızla yükseliyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, pazar inşaatında sona gelindiğini bildirdi.

Öğretmenevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nın tamamlanıp hizmete açılmasıyla bölgede açık pazar kavramına da son vermiş olacaklarını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, "Bu tarz modern, kapalı ve güvenli semt pazarlarının 6.sını Öğretmenevleri Mahallesi'ne inşa ediyoruz. Yapımı hızla devam etmekte olan semt pazarında, 200 esnaf hizmet verecek" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, "Duyurular için özel ses sistemi, pazarcı esnafının ve de alışveriş yapan vatandaşın güvenliği için kamera sistemi, tuvalet ve çay ocağı ile çevre mahallelerde oturanların da ilk alışveriş durağı olacak. 1 milyon 150 bin TL'ye mal olacak pazar yeri 15 gün içinde tamamlanıp bölge sakinlerinin hizmetine açılacak" diye konuştu.