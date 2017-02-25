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Başkan Böcek, Konyalılar’ın Konuğu Oldu

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Başkan Böcek, Konyalılar’ın Konuğu Oldu
Antalya Konyalılar Derneği'nin Bamya Çorba Günü etkinliğine Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek konuk oldu.

Antalya Konyalılar Derneği'nin Bamya Çorba Günü etkinliğine Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek konuk oldu.

Antalya Konyalılar Derneği'nin her ayın son Cumartesi günü düzenlediği Bamya Çorba Günü etkinliğinin konuğu Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Bamya çorbası eşliğinde Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz dernek çalışmaları hakkında Başkan Böcek'e bilgiler verdi.

Etkinlikte Belediye Başkanı Böcek, "Tüm şehitleri rahmetle anıyorum. Her kesin doğduğu yer çok kıymetlidir. Sizler de değerli Antalya'mıza çeşitli nedenlerle Konya'dan kopup geldiniz. 1994 yılından beri Antalya'da başkanlık yapıyorum. Derneğimiz de o zaman kuruldu ve o zamandan beri sizlerle birlikte yürüyoruz. Antalya'da 5 yıl Anavatan Partisi merkez ilçe başkanlığı yaptım. İlk dönem Anavatan Partisinden belediye başkanıydım. Daha sonra parti barajı geçemeyince CHP'ye katıldım. 4 dönemdir belediye başkanıyım. Bizi seven sayan herkese teşekkür etmişimdir. Hiç kimseye kırgınlığımız olmadı. Bu siyasi bir yarıştır. Türkiye de böyle olmalıdır. Önümüzde bir referandum var. Benim Antalyalı ve Konyalı hemşerilerim ister hayır der ister evet der. Ama biz herkese saygı duyarız."

Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı hakkında sorulan soru üzerine Başkan Böcek, her yerde hizmet etmeye hazır olduğunu ve bu konu için daha zamanın olduğunu söyledi. Böcek, "Konyalıların isminin verileceği bir proje var mı?" sorusuna da: "Geçen ay ihalesini yaptığımız 21 milyon 600 bine mal olacak Antalya'nın en büyük kongre merkezini yapıyoruz. Her zaman bütün etkinliklerinizde emrinizde olacağız o salonumuzla. Mevlana Parkımızın da çok yakınında. Ayrıca başka projeleriniz de varsa onları da kabul ederiz" diye cevap verdi.

Etkinlik sonunda Dernek Başkanı Cengiz, Başkan Böcek'e plaket takdim etti.

Başkan Böcek, Konyalılar’ın Konuğu Oldu

Başkan Böcek, Konyalılar’ın Konuğu Oldu

Başkan Böcek, Konyalılar’ın Konuğu Oldu

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