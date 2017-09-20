Başkan Böcek: “Rehabilitasyon Merkezimiz Örnek Gösteriliyor”

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Türkiye'nin örnek merkezlerinden...

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Türkiye'nin örnek merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle Kedi ve Köpeklerde Peritoneal Diyaliz Çalıştayı gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Bükreş Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İuliana İonascu, Dr. Alexandru Bogdan Vitalaru, Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muammer Saygılı ve Antalya, İstanbul ve Ankara'dan klinisyen veterinerler katıldı. İki bölüm halinde gerçekleştirilen çalıştayın sabah bölümünde Dr. Alexandru Bogdan Vitalaru, katılımcılara sunum yaptı. Öğlenden sonraki bölümde ise uygulamalı bölüm gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de çalıştayda katılımcıları yalnız bırakmadı. Başkan Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Türkiye'de örnek gösterilen bir merkez olduğunu söyledi. Başkan Böcek, "Sokak hayvanlarının de en büyük hakları yaşam haklarıdır. Bu merkezimizde sokakta yaşayan hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz. Lazer yöntemli ameliyatlardan, kırık çıkık tedavisine, ultrasonlu muayeneden biyokimya tetkiklerine birçok sağlık hizmeti veriyoruz. Merkezimizin en önemli görevi sokak hayvanlarımızın sahiplendirilmesidir" dedi.

Başkan Muhittin Böcek, Bükreş Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İuliana İonascu, Dr. Alexandru Bogdan Vitalaru, Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muammer Saygılı ve katılımcılara teşekkür etti.