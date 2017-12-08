Başkan Böcek, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turkey Travel İzmir Fuarı'na katılarak, Konyaaltı'nı tanıttı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turkey Travel İzmir Fuarı'na katılarak, Konyaaltı'nı tanıttı.

Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) çatısı altında Konyaaltı Belediyesi ve Döşemealtı Belediyesi 11. Travel Turkey İzmir Turizm ve Fuar Kongresi'nde yerini aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı ve BATAB Başkanı Muhittin Böcek, fuara bizzat katılarak, tanıtıma katkı sağladı. Başkan Böcek, fuarda standı ziyaret eden misafirleri ağırlayarak, Konyaaltı'nın güzellerini anlattı. Başkan Böcek, aynı zamanda fuara katılan belediye, seyahat acenteler ve tur şirketlerinin stantlarını gezdi.

Başkan Böcek, Manavgat Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eğirdir Belediyesi, Marmaris, Kaş, Fethiye, Kuşadası, Çeşme Belediyesi gibi birçok katılımcı belediyenin stantlarını ziyaret etti. Turizmciler ile konuşan Başkan Muhittin Böcek, 2017 turizm yılını değerlendirerek, gelecek sezon için yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Travel Turkey İzmir Fuarı'nın sektör için önemli bir fuar olduğunu söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Antalya bölgemiz 2017 sezonunda geçmiş yıllara oranla iyi bir sezon geçirdi. Amacımız turizmin çeşitliliğini sağlayarak turizmi 12 aya yaymak. Antalya bölgemiz kış turizminde de önemli bir yere sahiptir. Kış aylarında önemli kongrelere ev sahipliği yapan bölgemiz özelikle Saklıkent Kayak Merkezi ile de yerli ve yabancı turistlere için önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Bu konuda tanıtım faaliyetlerini hız veriyoruz" dedi.

11. Travel Turkey İzmir Turizm ve Fuar Kongresi 10 Aralık tarihine kadar sürecek.