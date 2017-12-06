Başkan Bozbağ: “Dale’nin Giresunspor’a Çok Faydalı Olduğunu Düşünmüyorum”

Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Fransa 1. Ligi'nden transfer edilen Dale ile ilgili, "Dale'nin şu ana kadar Giresunspor'a çok faydalı...

Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Fransa 1. Ligi'nden transfer edilen Dale ile ilgili, "Dale'nin şu ana kadar Giresunspor'a çok faydalı olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, ligin ilk yarısının bitimine 3 hafta kala hem takım hem de sağlık durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altınordu maçının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bozbağ, sağlık durumu hakkında tedavisinin Ankara'da sürdüğünü ve doktorların müsaade edeceği güne kadar maçları izlemesinin kesinlikle yasak olduğunu kaydetti. Yönetim kurulu ile bugünlere nasıl geldiklerini iyi bildiklerini aktaran Bozbağ, "Zirvede kartallarda bulunur, yılanlarda kimi sürünerek gelir, kimi süzülerek gelir. Önemli olan zirvede olmak değil oraya nereden ve nasıl geldiğinizdir. Biz yönetim kurulu ile nereden ve nasıl geldiğimizi iyi bilerek geldik bu günlere" şeklinde konuştu.

"Eksik bölgelere takviye yapılacak"

Ligin ilk devresinin bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Bozbağ, "Giresunspor'da ligin bitmesine 3 hafta kala tabi çok iyi bir başlangıç yaptık lige belki de çoğu takımdan daha hazır bir şekilde girdik. Yol uzun çok iyi oynadığımız maçlarda çok şansız şekilde puanlar kaybettik. Bunlar futbolun içinde olan şeyler biz nerede olduğumuzu, takımın durumunun ne olduğunu hangi mevkilerde eksiklik olduğunu görecek kadar tecrübeli bir yönetimiz. Giresunspor taraftarı her şeyin farkında o yüzden yönetim olarak çok büyük bir endişemiz yok. Tabi ki eksiklerimiz var zaten devre arası bunun içindir. Bu eksiklerimizi hızla tamamlamanın yoluna gideceğiz. Yönetim ve teknik heyetin düşüncesi ortaklaşa harmanlanacak ve eksik olan bölgelere hızla takviye yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Dale'nin Giresunspor'a faydalı olduğunu düşünmüyorum"

Yapılan transferlerden gerekli verimi aldıklarını vurgulayana Bozbağ, santrfor konusunda sıkıntıları olduğunu dile getirdi. Fransa 1. Liginden transfer ettikleri Dale hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bozbağ, şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız transferlerde şu ana kadar hemen hemen çoğunda başarı sağlamadığımızı düşünüyorum ama santrfor mevkiinde çok büyük umutlarla aldığımız bir Dale var. Dale'nin uyum sürecini atlatamadık. Dale'nin ben şu ana kadar Giresunspor'a çok faydalı olduğunu düşünmüyorum. Forvet hattında ki bu büyük yaşadığımız uyumsuzluk bizi biraz etkiledi sonuçta yerine oynayan arkadaşlarda elinden geleni yaptılar ama bu gol kaçırma futbolun güzelliğinde var."

"Devre arasında güzel şeyler olacak"

Bozbağ, ligin sonunda zafere ulaşanın önemli olduğunu ifade ederek, "Bu memleketin 40 senelik bir hayali var o hayalin peşinden koşmak için sezon başından itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Kimse merak etmesin aşkla, sevgiyle, mücadele eden yıkılmaz biz de arkadaşlarımla aşkla, sevgiyle bu memleketi en iyi yere getirmek için mücadele ediyoruz. Giresun halkı her zaman Giresunspor yönetiminden biz görevdeyken farklı şeyler, farklı sürprizler, iyi şeyler bekledi hep güvendiler bize. Rabbime çok şükür bizleri hiçbir zaman mahcup etmedi merak etmesinler devre arasında da güzel şeyler olacak" diye konuştu.

Öte yandan Mustafa Bozbağ, Giresunspor'un okul ziyaretleri projesinin yarın itibari ile hayata geçeceğini ve ilk okul ziyaretlerinin yarın yapılacağını söyledi.