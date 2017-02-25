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Başkan Büyükkılıç: “Gurur Duyduk”

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Başkan Büyükkılıç: “Gurur Duyduk”
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine seçilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven'i tebrik etti.

Prof. Dr. Muhammet Güven'i, "Gurur duyduk, onurlandık, hem Kayseri, hem Erciyes Üniversitesi, hem de Sayın Prof. Dr. Muhammet Güven bunu hak ediyor" sözleriyle kutlayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen Üniversite Hastaneleri Birliği Derneği 3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Üniversite Hastaneleri Birliği Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven'i kutluyorum. Kayseri geçmişte Makar-ı Ulema olarak anılıyordu, buna uygun çizgisini halen devam ettiriyor. Sayın Prof. Dr. Muhammet Güven'e çalışmalarında başarılar diliyorum."

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