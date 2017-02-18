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Başkan Büyükkılıç: “Ortak Alanlar Hepimizin, Korumalıyız!”

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Başkan Büyükkılıç: “Ortak Alanlar Hepimizin, Korumalıyız!”
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, park, bahçe ile diğer sosyal ve spor tesislerinde yer alan tüm malzeme ve ürünlerin aslında kamu malı...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, park, bahçe ile diğer sosyal ve spor tesislerinde yer alan tüm malzeme ve ürünlerin aslında kamu malı olduğunu, bu açıdan kullanımlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Park ve bahçeler ile sosyal ve spor tesislerinde yer alan, bank, lamba, çöp kutuları, kamelyalar, havuzlar, musluklar, basketbol potaları, ağaçlar, süs ve bahçe çiçekleri gibi akla gelebilecek her malzemenin aslında birer kamu malı olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Kamu malı vergiler ile alınmaktadır. Yani bedeli yine sizler tarafından ödenmektedir. Bu açıdan herkesin hakkı vardır. Bu nedenle özellikle korunmalı ve kollanmalıdır. Parklardaki oturma grupları, kamelyalar, banklar, çöp sepetleri, lambalar, umuma açık wc'lerdeki ayna, çeşme, lavabo gibi tüm malzemeler birer kamu malı olup sizlerin vergileri ile alınmaktadır. Bu binaların üzerine slogan yazmak, sprey boyaları ile resim yapmak yasaktır. Bunlar için ek maliyetler yaparak temizlenmek ve boyanmaktadır" dedi.

Her yıl bütçenin yaklaşık yüzde 2 gibi bir oranı park, bahçelerde kullanılan malzeme alımına ayırdıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, hor ve sorumsuzca kullanılan, çocuklara ikaz edilmediği için kırılan ve bozulan bu malzemeler içinde yine her yıl bütçenin % 2'i gibi bir oranı malzeme tamiri veya yenilenmesi harcamasında bulunduklarını kaydetti.

Başkan Memduh Büyükkılıç, kamu mallarına zarar verenlerin uyarılmasını ve çocukların bu yönde eğitilmesini isteyerek gerekli hallerde kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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