Başkan Büyükkılıç Taziye Ziyaretinde

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan İlçesi, Palas Mahallesi'nde meydana gelen ve 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında...

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan İlçesi, Palas Mahallesi'nde meydana gelen ve 5 kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile birlikte taziye ziyaretinde bulundu.

Trafik kazasında ölen, sürücü Ali Aldemir, Nurhan Göktürk, kızı Asya Göktürk, Selahattin Ballı ve Durmuş Bozdemir'in yakınlarını taziye ziyaretinde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, aile fertleri ile bir süre sohbet ederek, başsağlığı diledi.

Kazada vefat edenlerin aileler Başkan Memduh Büyükkılıç'ı bu zor günlerinde yanlarında görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.