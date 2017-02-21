Başkan Büyükkılıç Tınaztepe Sosyal Ve Spor Tesislerinde

Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tesisin bir eğitim yuvası olduğunu gibi bölgenin sosyal, kültür...

Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu tesisin bir eğitim yuvası olduğunu gibi bölgenin sosyal, kültür ve sportif yaşamına da renk ve hareketlilik kazandırdığını söyledi.

Tınaztepe Sosyal ve Spor Tesislerin de antrenman yapan Hoca Yusuf Erdem Ortaokulu Futsal Futbol Takımı oyuncuları ile sohbet eden ve antrenmanlarına konuk olan Başkan Memduh Büyükkılıç, takım oyuncularından ve adaşı olan 5. Sınıf öğrencisi Memduh Elbistan ile sohbet etti, dersleri hakkında bilgi aldı ve takım olarak başarılar diledi.

Tınaztepe tesisisin çok amaçlı ve büyük ölçekli bir bölge tesisi olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi hizmetleri her yerde ilkesi ile çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bel-Sin Bölgesinde sosyal ve spor tesisi ile halı saha tesisi bulunmaktadır. Ancak büyüyen ve gelişen Bel-sin için bu tesis yetersiz kalmıştır. Beyazşehir'in ilave olması Anbar bölgesinde çok katkı binaların yükselmesi nüfus artışına sebep olmuştur. Belediye olarak bizde çok amaçlı ve büyük ölçekli sosyal ve spor tesisi inşa ettik. İçinde kapalı yüzme havuzu bulunan bu tesis ayrıca bir eğitim yuvasıdır. Bugün hem tesisi gezdik hem de öğrenci ve sporcularımızla sohbet ettik" dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Bünyamin Evgin ve sporcular Başkan Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederek hatıra fotoğraf çektirdi.