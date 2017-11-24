Başkan Cabbar’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Başkan Cabbar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi, insanımızı aydınlık bir geleceğe taşımak gibi yüksek ideallere sahip, güç şartlar altında Anadolu'nun her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan;özveri sabır emekle çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Üzerimde emeği olan öğretmenlerimi saygı ve minnetle anıyor, saygı ve muhabbetle ellerinden öpüyorum."