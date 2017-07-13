Başkan Çakır’dan Kalı’ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MHP İl Başkanlığına atanan Dr. Ömer Faruk Kalı'yı ziyaret ederek, Kalı'ya yeni görevinin hayırlı...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, MHP İl Başkanlığına atanan Dr. Ömer Faruk Kalı'yı ziyaret ederek, Kalı'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Çakır, siyasi partilerin ortak amaçlarının millete hizmet olduğunu belirterek, Malatya'nın yönetilmesinde ortak akla büyük önem verdiklerini söyledi. Başkan Çakır, "Malatya'nın kalkınıp, sağlıklı kentleşmesi için bizler çalışmaya devam ediyoruz. Kaynakları sağlıklı kullanarak doğru hizmetler yapıyoruz. Büyükşehir süreci yeni fırsatlar doğurdu. Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu ana planlar çerçevesinde her yerde hizmet atağına başladık. Büyükşehir Malatya'nın gelişmesine katkı sağlayan bir reform oldu. Tüm siyasi partilerimizin önerilerine, fikirlerine açığız" ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisinin, Malatya'nın faydasına olacak her projede Büyükşehir Belediyesinin yanında olacağını belirten Kalı, "Birlikte çalışacağımız hangi durum olursa olsun daima destek oluruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.