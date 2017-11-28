  • BIST 104.459
  • Altın 163,526
  • Dolar 3,9322
  • Euro 4,6718
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Başkan Çakır’dan Mevlid Kandili Mesajı

» »
Başkan Çakır’dan Mevlid Kandili Mesajı
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Mevlit Kandili'ni kutlayarak, "Peygamberimizin doğumu insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Mevlit Kandili'ni kutlayarak, "Peygamberimizin doğumu insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur" dedi.

Başkan Çakır, mesajında "Mübarek gün ve gecelerin hayatımızda vazgeçilmez bir yeri ve vardır. Tüm alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)'in doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. O, peygamberler halkasını tamamlayan son davetçi, dini açıklayan, öğreten ve bütün ahlaki güzellikleri bizzat yaşayarak öğütleyen örnek bir şahsiyettir. O bizlere birlik ve beraberlik içerisinde dürüstlüğü, emaneti korumayı, komşuluk ve akrabalık bağlarına riayet etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, iyi ve yararlı insan olmayı öğütlemiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in mutlu ve huzurlu bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın günümüzde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Bu nedenle Mevlit Kandili onun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini, bu mübarek gün ve gecelerin Peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, tüm İslam Aleminin Mevlid Kandilini kutlarım" ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Manavgat Yağmura Teslim Oldu, 15 Günlük Buzağı İş Makinesiyle Kurtarıldı28 Kasım 2017 Salı 12:38
  • Rektör Çomaklı, Ostroh Academy Üniversitesi’nden Gelen Misafirleri Kabul Etti28 Kasım 2017 Salı 12:38
  • Sınırın Sıfır Noktasında Karla Mücadele28 Kasım 2017 Salı 12:33
  • Başkan Takva’dan Vali Zorluoğlu’na Ziyaret28 Kasım 2017 Salı 12:28
  • Yarın Akşam ’Mevlid Kandili’28 Kasım 2017 Salı 12:28
  • Gitmediği İstanbul’dan Trafik Cezası Geldi28 Kasım 2017 Salı 12:23
  • Bingöl Belediyesi’nden Vergi Borcu Uyarısı28 Kasım 2017 Salı 12:23
  • Hemşirelik Öğrencilerinden “Şiddete Hayır’ Paneli”28 Kasım 2017 Salı 12:23
  • Hastane Kreşinde Sona Gelindi28 Kasım 2017 Salı 12:23
  • Şifa Deposu Hünnap28 Kasım 2017 Salı 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti