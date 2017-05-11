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Başkan Çalışkan, Kandil Helvası Dağıttı

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Başkan Çalışkan, Kandil Helvası Dağıttı
Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlara irmik helvası dağıttı.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlara irmik helvası dağıttı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Berat Kandili nedeniyle yatsı namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı Belediye Binası önünde vatandaşlara irmik helvası ikram ederek kandillerini kutladı.

Kandil gecelerinin önemine vurgu yapan Başkan Çalışkan, "Cenab-ı Hak'kın Rıza-i Şerifine mazhar olabilmek ve kurtuluşa eren hakiki Müminlerden olma şerefine erişebilmek temennisiyle; başta Hisarcık ve çevre yöremizdeki hemşerilerim olmak üzere, milletimizin ve tüm Alem-i İslamın Mübarek Beraat Kandilini tebrik eder, ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına hayırlar, bereketler getirmesini Yüce Mevla'dan dilerim" dedi.

Helva ikramından memnun kalan vatandaşlar Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a teşekkür etti.(MA-EFE)

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