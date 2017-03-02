Başkan Can, Gazilere Sahip Çıktı, 10 Bin Tl Yardım Yapılacak

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Meclisi, Tarsuslu 4 gaziye 10 bin TL. nakdi yardım yapılması için oy birliğiyle karar aldı.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Meclisi, Tarsuslu 4 gaziye 10 bin TL. nakdi yardım yapılması için oy birliğiyle karar aldı.

Tarsus Belediyesi 2017 yılı Mart ayı Meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi Salonunda yapılan toplantı, açılış, yoklama ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Bir önceki Meclis Zabıt Tutanağının oylanması ile devam eden meclisin ardından müdürlüklerden gelen evrakların görüşülmesine geçildi.

Karaçerçili Mahallesi'nde kapalı bulunan okulu sosyal yaşam merkezi haline dönüştürmek için takas yolu ile Encümene yetki verilmesi oy birliyle kabul edildi.

Güneş Enerjisi santralleri yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den 7.614.027,70-TL kredi kullanılmasına kredi ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Şevket Can'a yetki verilmesi, Sandal Mahallesi'nde bulunan Edip Özaltın Sitesi Sokağı olarak bilinen sokak isminin "Cumhuriyet Sokak" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Son gündem maddesi olarak gazilere yardım edilmesi gündeme geldi. El Bab'da yaralanan astsubay Ayhan Özerişoğlu, İstanbul'da Beşiktaş saldırısında yaralanan polis memuru Mehmet Kurt, Kayseri'de bombalı saldırıda yaralanan asker Celal Erbay ve Cizre'de yaralanan Veysel Sarı'ya 10 bin TL. para yardımında bulunulması oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Şevket Can, vatani görevini asker ya da polis olarak görev yaparken yaralanan terörle mücadele kapsamında yaralanıp, tedavi sürecinde ve sonrasında ekonomik olarak sıkıntı çeken, vatan savunması sırasında ya da resmi görevleri esnasında uğradıkları alçakça saldırılar sonucu yaralanan bu kişilere sahip çıkmak, onların sıkıntılarını gidermede yardımcı olmayı hedeflediklerini, gazilerin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Belediye Başkanı Şevket Can, tüm maddelerin oy birliğiyle alınmasından dolayı Meclis üyelerine teşekkür etti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Can, yapılan bunca hizmete rağmen şovunu yapmadıklarını, Allah rızası için çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak devam eden ve başlanacak olan projelerle ilgili bilgi veren Başkan Can, "3 camii ve 2 taziye evi inşaatlarımız devam ediyor. Bağlar Mahallemizdeki halı saha inşaatımız bitme aşamasında. Tarihi Ticaret Merkezi çalışmalarımız devam ediyor. Berdan 1 projemiz başladı. Fatih, Yeşil, Cumhuriyet, Kavaklı ve Şehitler Tepesi Mahallelerinde yaşam boyu spor merkezi inşaatlarımız devam ediyor. Yunus Emre taziye evi ihalesi yapıldı. Yeşilevler taziye evi ihalesi yapılmak üzere. Güneş enerjisi ihalemiz gerçekleşecek. Ergenekon Mahallemizdeki yap işlet devret projemiz son noktaya geliyor. Kaba inşaatı bitti. Köylerimizle ilgili parke ve bordür çalışmalarımız devam ediyor. Otel çalışmasında projemiz revize edildi" şeklinde konuştu.

Çalışmaların hızla devam ettiğinin altını çizen Başkan Can, "Şu anda devam eden projelerimizin bedeli yaklaşık 65 milyon TL. Şu anda Belediyemiz 30 mahallede çalışma yapıyor. Bu projelerin haricinde trampa ve takas işlemleri gerçekleştirdik. Bunların hepsi nokta atışı ve Tarsus'a değer katan çalışmalarımızdır. Ama maalesef algı yönetimi çok farklı bir şey. Yaptığımız hizmetler, eserler ve meclis üyelerimizle uyumlu çalışmalarımız, iletişimlerimiz, oy birliği ile kararlarımızın geçmesi. Bütün bunların hepsi maalesef görünmüyor. 3 yılda geldiğimiz nokta ufak bir iş değildir" dedi.