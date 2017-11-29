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Başkan Can’dan Eski Belediye Başkanlarına Ziyaret

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Başkan Can’dan Eski Belediye Başkanlarına Ziyaret
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus'un eski belediye başkanlarını ziyaret etti.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus'un eski belediye başkanlarını ziyaret etti.

Ahde vefanın en güzelini gösteren Belediye Başkanı Şevket Can, 1984-1989 yıllarında belediye başkanlığı yapan Veyis Kemal Erdem'i ve 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Bedrettin Sarpkaya'yı ziyaret etti.

Tarsus'a emeği geçen herkese şükranlarını sunduğunu belirten Başkan Can, iki başkana hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Can, "Geçmiş dönemlerde şehrimizde belediye başkanlığı yapmış Veyis Kemal Erdem ve Bedrettin Sarpkaya'yı ziyaret ederek, şehrimiz hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Oldukça sıcak ve samimi bir havada gerçekleşen ziyaretimizde ortak payda Tarsus oldu. Tarsus'a kim bir çivi çakmışsa teşekkür ediyorum. İki başkanımıza da Tarsus'a yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmeti geçen ve hayatta olmayan eski belediye başkanlarımızı da rahmetle anıyorum. Güzel bir ziyaret oldu, devamını getireceğiz" dedi.

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