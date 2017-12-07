Başkan Cavit Erdoğan: Kentsel Dönüşüm Projesinin Hazırlık Aşaması Tamamlandı

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinin hazırlık aşaması tamamlandı söyledi.

Kütahya'nın Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinin hazırlık aşaması tamamlandı söyledi.

Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teslim edildiğini kaydetti.

Erdoğan, "2013 yılında riskli alan ilan edilen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinin Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje alanı genişletilirken; müstakil binaları düzenlenerek metre karelerinde yükseltildi. Kentsel Dönüşüm Projesinin hazırlık aşaması tamamlandı. İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm projemiz hakkında hazırladığımız dosyayı Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye sundum. Bizlere göstermiş olduğu ilgiden dolayı Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE)