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Başkan Çelik: “Biz Halkımıza Güveniyoruz”

» »
Başkan Çelik: “Biz Halkımıza Güveniyoruz”
Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat ve Memur Sen'e bağlı sendika başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret...

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat ve Memur Sen'e bağlı sendika başkanları, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. İrğat ve Başkan Çelik referandum süreci ve güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Referandum konusuna değinen Başkan Çelik, "Biz halkımıza güveniyoruz" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat ve Memur-Sen'e bağlı sendika başkanlarını makamında ağırladı. Yapılan ziyarette başkanlar Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili referandum süreci ve güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Şehzadeler Belediyesi ile her alanda görüş alışverişi içinde olduklarını ifade eden Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, "Memur Sen Manisa Şubesi olarak Konfederasyonumuza bağlı şube başkanlarımız ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek ülkemizin gündemi ile alakalı hem referandum süreci hem de şehrimizin özellikle Şehzadelerimizin sorunları ile ilgili bizlere yansıyan konuları istişare etmek üzere ziyaret etmek istedik. Sivil toplum kuruluşları olarak belediye başkanımız ve belediyemizin çalışmalarını yakından takip ediyoruz oldukça güzel ve halk tarafından takdir toplayan çalışmaları var. Referandum sürecinde de birlikte hareket etmek niyeti ile de fikir alışverişinde bulunuyoruz. Önümüzdeki yaşanacak olan süreç halkımız için hayırlara vesile olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi Türkiye'yi daha da güçlendirecektir"

Memur Sen'in özgürlüklere ve insan haklarına önem veren bir sendika olduğunu ifade eden "Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Memur Sen Kurulduğu günden beri sürekli bu ülke için mücadele vermiş olan insan haklarına, özgürlüklere ve demokrasiye önem vermiş olan her ne şartta olmuşsa olsun. Hak'tan, adaletten ve dürüstlükten yana tavır ortaya koymuş olan Türkiye'nin en büyük memur bir sendikasıdır. Şüphesiz ki Manisa ve Şehzadeler" de sürekli olarak bir fikir alışverişi içerisindeyiz. Hem belediyemizin hizmetleri ile ilgili arkadaşlarımızın katkılarını, önerilerini alıyoruz, Hem de genel konularla alakalı değişik vesileler ile bir araya geliyoruz. Bilindiği gibi önümüzde çok önemi bir referandum süreci var. Ülkemiz açısından son derece önemli olan bir konu. Türkiye eski Türkiye gibi sıkıntılı günlerini yaşayarak mı yoluna devam edecek, yoksa anayasa değişikliği ile birlikte daha güçlü, daha müreffeh, istikrarsızlık diye bir sorunun yaşanmadığı bir Türkiye mi oluşacak. Bununla ilgili bir karar verilecek. En basit şekli ile bu ülkenin koalisyonlar döneminde, Cumhurbaşkanı seçemediği dönemlerde ne kaybettiğini, ne kadar büyük zararlar gördüğünü hepimiz biliyoruz. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte de bir istikrar oluşacak. Siyasi istikrar ile birlikte de gelecek ekonomik istikrarda Türkiye'nin daha da güçlenmesine ve büyümesine vesile olacak. Halktan korkmamak lazım. Halkın yüzde 51'nin seçtiği seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, hükümet etme görevini layığı ile yapacaktır. Biz halkımıza güveniyoruz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarafından uygulanmış olan bu sistemin daha büyük Türkiye açısından faydalarının olacağına yürekten inanıyor ve bu noktada bir kampanya yürütüyoruz. Memur Sen ve bağlı sendika başkanlarımıza da Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili destekleri ve katkıları nedeni ile ilgili çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum ki milletimiz bu anayasa reform paketini sandıktan çıkaracaktır" dedi.

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