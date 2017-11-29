  • BIST 102.394
  • Altın 164,674
  • Dolar 3,9555
  • Euro 4,6858
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Başkan Çelik: “Bu Gece Bir Fırsattır”

» »
Başkan Çelik: “Bu Gece Bir Fırsattır”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mevlit Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada bu gecenin insanlık için bir fırsat olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mevlit Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada bu gecenin insanlık için bir fırsat olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, insanlığın yapması gereken tek şeyin Kuran-ı Kerim'in yolundan gitmek ve Sevgili Peygamberimizi rehber edinmek olduğunu dile getirdi.

İyinin, güzelin, doğrunun ve dürüstlüğün rehberinin belli olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Peygamberimizin hayatını ve davranışlarını örnek almak ve bunu kendi hayatımıza tatbik etmek kendimiz, çevremiz ve dünyamız için yapabileceğimiz en güzel davranış olacaktır. Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşrifinin 1447'nci yıldönümü Onu anmamız ve anlamamız için bir fırsattır. Sevgili Peygamberimizi anmak ve anlamakla inanıyorum ki kalbimizi merhametle dolduracak, kardeşliğimizi pekiştirecek ve yolumuzu aydınlatacağız. Aramıza nifak sokturmayacağız" dedi.

Bu gecenin hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Mustafa Çelik, "Başta hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimin ve İslam aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu gecenin şehrimize, ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Artuklu Belediyesinden Öğretmenlere Şanlıurfa Gezisi29 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
  • Batman Belediyesi Günde 25 Binin Üzerinde Yolcu Taşıyor29 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
  • Kafasına Buz Kütlesi Düşen Lise Öğrencisi Taburcu Edildi29 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
  • Sakarya’daki Vahşi Cinayetin Davası Cuma Günü Başlıyor29 Kasım 2017 Çarşamba 12:53
  • Başkan Özdemir İşadamı Doğan İle Bir Araya Geldi29 Kasım 2017 Çarşamba 12:48
  • Başkan Çelik: “Bu Gece Bir Fırsattır”29 Kasım 2017 Çarşamba 12:48
  • Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde Ek Güvenlik29 Kasım 2017 Çarşamba 12:48
  • Engelli Öğrencilerden İlahi Konseri29 Kasım 2017 Çarşamba 12:43
  • Hacı Ahmet Arısoy Lisesi’nden Mevlid Kandili Programı29 Kasım 2017 Çarşamba 12:43
  • Tarihi Kurşunlu Han Özüne Dönüyor29 Kasım 2017 Çarşamba 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti