Başkan Çelik ’En Başarılı Belediye Başkanı’ Seçildi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen ankette Şehzadeler Belediyesi'nin Sümerbank arazisinde...

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından düzenlenen ankette Şehzadeler Belediyesi'nin Sümerbank arazisinde başlattığı Şehzadeler Park projesi ile Kentsel Tasarım alanında "2017 Yılının en başarılı belediye başkanı" seçildi.

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi "Yılın Yerel Yöneticileri" anketi düzenledi. Bu yıl 7.si düzenlenen ankette Şehzadeler Belediyesinin en önemli projelerinden biri olan "Şehzadeler Park" projesiyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "2017 Yılının en başarılı belediye başkanı" ödülüne layık görüldü. Türkiye genelinde yapılan bu yarışmada Şehzadeler Belediyesinin almış olduğu neticeden büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Çelik "Şehzadelerimize yaptığımız hizmetlerin ülke çapında beğeni toplaması bizleri çok mutlu ediyor. Halkımızın daha güzel alanlarda yaşamaları için yola çıktığımız hizmet sevdamızda bu tür ödüller bizlerin işlerini daha büyük şevkle yapmamıza sebep oluyor. Şehzadeler Park Projemizin de Kentsel Tasarım kategorisinde ödül alması bizlerin ne kadar doğru bir projeyi Manisamıza kazandırdığımızın en büyük göstergesi olmuş oluyor. İnşallah bu tür güzel ve anlamlı projeleri Şehzadelerimize kazandırmak için aynı aşk ve heyecanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Ege Bölgesinde toplamda 11 blediyenin ödüle layık görüldüğü "Yılın Yerel Yöneticileri" anketinin ödül töreni 23 Aralık tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile Kayseri'de yapılacak. "Yılın Belediye Başkanı" seçilen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e, ödülün Bakan Özhaseki tarafından takdim edilmesi bekleniyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in en önemli projeleri arasında yer alan Şehzadeler Park Projesi, uzun bir süredir Manisa gündemini meşgul eden Sümerbank alanında hayata geçiriliyor. Toplam 17 dönümlük alanda 17 milyon lira bütçe ile yapılacak olan Şehzadeler Park projesinde, yılın 365 günü mesir festival heyecanının yaşanabileceği yaklaşık 640 metre kapalı alanda diaromik Mesir Müzesi, ağırlıklı olarak Manisa'da bulunan ve 32 adet tarihi eserin yer alacağı "Minia Şehzadeler', Osmanlı döneminde Manisa'da bulunan şehzadelerin özelliklerinin ön plana çıkarılacağı 13 adet 1'e 1 ölçekte şehzade heykelleri, çocuklar için oluşturulacak alanda 22 adet replika konsepti çizgi film ve masal kahramanlarının maketlerinin bulunduğu "Masal Park', Şehzadeler Park'ı gezmeye gelen vatandaşların rahatça vakit geçire bilmeleri için gerekli olan kafeterya, restoran ve sosyal donatı alanları, 290 metrekaresi kapalı, 280 metrekaresi açık olmak üzerine toplam 570 metrekare alana sahip kafeterya ve ekolojik bir gölet yapılacak.