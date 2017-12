Başkan Çelik, "Engelleri Hep Birlikte Kaldıracağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında Kayseri'yi her anlamda engelsiz bir kent yapmak için çalıştıklarını...

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında Kayseri'yi her anlamda engelsiz bir kent yapmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çelik, "Sadece fiziki engelleri değil gönüllerdeki engelleri kaldırmak için de hep birlikte çalışacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, engellilerimize daha rahat ve daha huzurlu bir hayat sağlamayı bir borç olarak gördüklerini belirtti. Engellilerin hayata tutunmalarının önemini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, bunu sağlamak için toplumun tüm kesimlerine görev düştüğünü dile getirdi.

Engellilerimizin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü tedbiri almak ve fiziki imkanları düzenlemek boynumuzun borcu. Biz bu çalışmaları yaparken toplumun tüm kesimleri ve engellilerimize de görev düşüyor. Engellilerimizin kendi engellerini kaldırdıkları takdirde ne büyük başarılar gösterdiğine defalarca şahit olduk. En son Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımız, farklı spor dallarında dünya şampiyonu olan engelli kardeşlerimiz, farklı mesleklerde çok önemli başarılar gösteren engellilerimiz karşılaştıkları engelleri yıkarak örnek insan modeli ortaya koymuşlardır. Bu başarıların artarak devam etmesi için engelli kardeşlerimizi teşvik etmek ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak en önemli görevlerimizdendir" dedi.

Engellilerin toplumun en önemli parçalarından olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da engellilerimizin attıkları her adımda yanlarında olmaya özen göstereceklerini kaydetti.