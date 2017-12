Başkan Çelik, Engelli Yazarlar İlknur Peder Ve Kadir Can Gökalp İle Görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü haftasında yazmış oldukları kitaplarıyla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret...

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü haftasında yazmış oldukları kitaplarıyla Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bedensel Engelli İlknur Peder ve Kadir Can Gökalp ile görüştü. Başkan Çelik, hayatlarından engelleri kaldırarak önemli çalışmalar yapan Peder ve Gökalp'i kutladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Sosyal Farkındalık Federasyonu Genel Başkanı Kadir Can Gökalp ve Psikolog İlknur Peder Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Doğuştan iki kolu ile bir bacağı olmayan ve 18 yaşından sonra tüm okulları dışarıdan bitirerek üniversite mezunu olan Psikolog İlknur Peder, Başkan Mustafa Çelik'e "Elim Sende" isimli kitabını imzaladı. Hayatı boyunca göstermiş olduğu azmi nedeniyle İlknur Peder'i tebrik eden Başkan Çelik, kitabı en kısa sürede okuyacağını belirterek teşekkür etti. Kendisini engellerin aşılmasına adayan Sosyal Farkındalık Federasyonu Genel Başkanı Kadir Can Gökalp de Başkan Çelik'i ziyaret ederek "Mevzuatımızda Engelli Hakları" adlı kitabını hediye etti. Kitabı inceleyen Başkan Çelik, Gökalp'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer de ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal anlamda önemli destekler verdiğini dile getiren Özer, bu destekler nedeniyle teşekkür etti. Bağlı oldukları bakanlığın yaralı ve hasarlı gönülleri tamir ettiğini ifade eden Özer, devletin şefkatli yüzü olmak için çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yerel yöneticiler olarak her zaman farklı engel gruplarının yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Engellilerin hayata tutunmalarının önemine de değinen Başkan Çelik, "Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü tedbiri almak ve fiziki imkanları düzenlemek boynumuzun borcu. Ancak, engellilerimizin kendi engellerini kaldırarak hayata tutunmaları her şeyin önünde" diye konuştu.