Başkan Çelik, Kayseri Osb Müdürlüğü Ve Özel Kayseri Osb Teknik Kolejini Ziyaret Etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Ziyarette; Başkan Vekili Şeref Özdemir, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Seyhan Arifoğlu, Süleyman Sarptaş, Özer Bostancı, Nihat Küçükusta ve Ali İstanbulluoğlu ile, Bölge Müdürü Ali Yaprak ve Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan'da hazır bulundu.

Daha sonra, 2017 / 2018 eğitim-öğretim yılında açılış töreni gerçekleştirilen Özel Kayseri OSB Teknik Kolejini de ziyaret eden Mustafa Çelik, öğrencilere okul ve iş hayatındaki birikim ve tecrübelerini aktardı.

Çelik konuşmasında; " ben de bir sanat okulu, endüstri meslek lisesi mezunuyum. Ülkemizin geleceği genç nesiller olarak sizlere emanettir. Okulunuzun kıymetini ve değerini çok iyi bilin. Sanat okulu öğrencisi teorik ve pratiği bildiği için, risk alması ve inisiyatif kullanması sayesinde iş hayatında daha başarılı olmaktadır.

Yani, sanat okulunda okumanın avantajlarını çok iyi değerlendirmeniz lazım. Okul sadece bir insanın mesleğinin adını belirler, önemli olan sizlerin o mesleğin içini faydalı-yararlı bilgilerle doldurmasıdır. Bu bakımdan okulda almış olduğunuz teorik bilgileri pratikle birleştirmeniz ve geliştirmeniz halinde başarı arkadan gelecektir.

Sanal alemde olan bilgilerin bir kısmının gerçek hayatta mümkün olamadığı göreceksiniz. İş hayatınız boyunca iyi ve aranan insan olmaya çalışın. Okul hayatınızda staja ayrı bir önem verin. İnandığınız değerlere mutlaka sahip çıkın

Tecrübeye önem verin. Yapacağınız herhangi bir işte mutlaka karar verin. Kararsız kalmayın. Günü birlik düşünmeyin ve sadece o anı yaşamayın. Hedefsiz olmayın. Hayatta bir hedefe kilitlenirseniz, dümdüz ve kolay bir şekilde o hedefe ulaşırsınız

Mesleğinizle ilgili olarak bir sivil kuruluşta görev alın. Bunlar sizi sosyalleştirir. Sapık ve zararlı akımlara kanmayın, 15 Temmuz'da ülke millet olarak bunun çok kötü sonuçlarını yaşadık ve gördük. Hainlik nasıl olunuyor, bütün bunları gördük. Tevazu ve alçak gönüllü olmayı elden bırakmayın. Sanatkarlık kompleksine sakın takılmayın. Devrimiz pazarlama ve satış devridir. Haramın her türlüsüne karşı uzak durun, kazandığınız para sizin değildir, dağıtmasını bilin. 28 Şubat döneminde meslek liselerinin ayağına prangalar vuruldu. Bu yüzden ülkemize çok zaman kaybettirildi. Meslek liselerinin önünü açacak sınav sisteminin, teşvik sisteminin değiştirilmesi kanaatindeyim

Büyükşehir Belediyesi olarak Meslek Akademisi Projesi üzerinde çalışmalara devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Mustafa Çelik; günün hatırasına okul yanındaki ana cadde üzerine bir üst geçit yapılması sözünü verdi. Öğrencilerin otobüs ve tramvayla ulaşımları konusunda ise gereken tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Toplantının sonunda, eğitim-öğretim hizmetlerine katkılarından dolayı Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e plaket takdim edildi.