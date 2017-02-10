Başkan Çelik, Mahalle Muhtarları İle Bir Araya Geldi

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediye Başkanı ve İlçe Kaymakamı Adem Çelik, mahallelerin sorunları hakkında muhtarlar ile toplantı gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediye Başkanı ve İlçe Kaymakamı Adem Çelik, mahallelerin sorunları hakkında muhtarlar ile toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Silvan Belediyesi'ne görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik, mahallelerin sorunları hakkında muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Adem Çelik, "Her ay düzenli aralıklarla muhtarlarımız ile ilçemiz mahalle sorunları hakkında toplantılar düzenlenecektir. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek, sorunlarına imkanlarımız çerçevesinde çözüm yolları bulmak için toplantıların yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Silvan İlçe Kaymaklığı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Belediye Başkanı ve İlçe Kaymakamı Adem Çelik, Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş ve mahalle muhtarları katıldı.