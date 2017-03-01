Başkan Çelik, Muhasebeciler Haftasını Kutladı

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette, Muhasebeciler Haftası'nı kutlayan Başkan Çelik, meslek mensuplarının bir araya gelmesinin önemini vurguladı.

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette oda çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Anfer Yılmaz, "Kayseri'de 1400 meslek mensubumuz, 400 stajyerimizle 1800 kişilik bir aileyiz. Türkiye genelinde ise 105 bin kişilik bir aile durumundayız. Ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Muhasebeciler Haftasını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de "Meslek erbabının bir araya gelmesi hem kendi mesleklerini geliştirme hem de bulundukları coğrafyaya hizmet verme anlamında çok önemli. Bu anlamda başarılı çalışmalar ortaya koyuyorsunuz. Bizler de bir araya gelmeyi başarabilen meslek erbabına elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.

Ziyarette ayrıca özellikle yeni hizmet binalarının yapımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in verdiği desteğe teşekkür eden Oda Başkanı Yılmaz, "Büyükşehir'in katkısı olmasa böyle bir bina yapamazdık" dedi.