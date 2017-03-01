  • BIST 88.348
  • Altın 145,683
  • Dolar 3,6389
  • Euro 3,8321
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

Başkan Çelik, Muhasebeciler Haftasını Kutladı

» »
Başkan Çelik, Muhasebeciler Haftasını Kutladı
Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette, Muhasebeciler Haftası'nı kutlayan Başkan Çelik, meslek mensuplarının bir araya gelmesinin önemini vurguladı.

Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette oda çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Anfer Yılmaz, "Kayseri'de 1400 meslek mensubumuz, 400 stajyerimizle 1800 kişilik bir aileyiz. Türkiye genelinde ise 105 bin kişilik bir aile durumundayız. Ülkemizin gelişimine katkı sağlamak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Muhasebeciler Haftasını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de "Meslek erbabının bir araya gelmesi hem kendi mesleklerini geliştirme hem de bulundukları coğrafyaya hizmet verme anlamında çok önemli. Bu anlamda başarılı çalışmalar ortaya koyuyorsunuz. Bizler de bir araya gelmeyi başarabilen meslek erbabına elimizden gelen desteği veriyoruz" diye konuştu.

Ziyarette ayrıca özellikle yeni hizmet binalarının yapımı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in verdiği desteğe teşekkür eden Oda Başkanı Yılmaz, "Büyükşehir'in katkısı olmasa böyle bir bina yapamazdık" dedi.

Başkan Çelik, Muhasebeciler Haftasını Kutladı

Başkan Çelik, Muhasebeciler Haftasını Kutladı

Başkan Çelik, Muhasebeciler Haftasını Kutladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler Büyük İlgi Gösteriyor01 Mart 2017 Çarşamba 10:58
  • Tosya’da Öğrencilere Kuru Üzüm Dağıtılıyor01 Mart 2017 Çarşamba 10:58
  • Elazığ’da Eğitim Çalışanlarının Sorunları Dinlendi01 Mart 2017 Çarşamba 10:58
  • Vali Elban Ve Başkan Yağcı’dan Yeni Otogarda İncelemeler01 Mart 2017 Çarşamba 10:58
  • Şeyhler Köyünde İmece Usulü Çeşme Suyu Hattı Yenileme Çalışması01 Mart 2017 Çarşamba 10:58
  • Tümsiad’a Öz’den Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 10:58
  • Zehir Tacirleri Yakalandı01 Mart 2017 Çarşamba 10:53
  • Osmangazi Ve Yıldırım’da Su Kesintisi01 Mart 2017 Çarşamba 10:53
  • Bilecik İl Av Komisyonu Toplantısı01 Mart 2017 Çarşamba 10:53
  • Engelli Çocuklara Buz Paten Kursu Eğitimi01 Mart 2017 Çarşamba 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti