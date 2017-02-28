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Başkan Çelik: “Referandum İçin El Ele Vererek Hep Birlikte Çalışacağız”

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Başkan Çelik: “Referandum İçin El Ele Vererek Hep Birlikte Çalışacağız”
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanlığı görevine yeni atanan Şükran Irmak ve yönetim kurulu üyelerini...

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanlığı görevine yeni atanan Şükran Irmak ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Irmak ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Çelik, tüm teşkilatların 16 Nisan halk oylamasına büyük bir özveri ile çalışması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanlığı görevine yeni atanan Şükran Irmak, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret etti. Göreve yeni atanan Irmak ve yönetimine başarılar dileyen Başkan Çelik, "Yunusemre Kadın Kolları Başkanımız ve göreve yeni başlayan yönetim kurulu üyelerinin bu nazik ziyaretleri nedeni ile kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok şükür Manisa'da dinamik, diri ve çalışkan AK Parti teşkilatlarımız var. Önümüzde 16 Nisan Halk oylaması var. İnanıyorum ki kadın kollarımız her zaman olduğu gibi can siperane çalışarak kadınlarımız ile görüşerek halk oylamasının içeriğini anlatıp Manisa'da daha fazla evet oyu çıkması için çaba ve gayret sarf edecekler. Bu süreçte el ele vererek hep birlikte çalışacağız. Kadın Kolları Başkanımız Sayın Şükran Irmak ve yönetimine de şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Yunusemre Kadın Kolları Başkanımız benim için ayrı bir önemi var. Benim rahmetli ablamın çok yakın arkadaşlarındandı. Küçük yaşlardan beri kendisini iyi tanırım. Bu vesile ile de Yunusemre ilçemizde Şükran ablamızın kadın kolları başkanı olması bizi ziyadesi ile mutlu etti. Yapacakları tüm çalışmalarda ve faaliyetlerde bu davanın bir neferi olarak her zaman yanlarında olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

"16 Nisan'da evet oyları Manisa'da yüksek çıkacaktır"

16 Nisan'da yapılacak olan Halk oylamasında çok sıkı bir çalışma yapacaklarını ifade eden AK Parti Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Şükran Irmak ise şunları söyledi:

"Genel Merkezimizin görevi tarafımıza tevdi etmesinin ardından hızlı bir şekilde yönetimimizi oluşturduk. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından bizlere AK Parti camiasına büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle yeni bir 15 Temmuz yaşanmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini tüm milletimize doğru bir şekilde anlatmak zorundayız. İnşallah Manisa'dan yüksek oranlarda evet oyu alacağımızı düşünüyorum. Değerli belediye başkanımıza da iyi dilekleri ve bizleri kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum."

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