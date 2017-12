Başkan Çelikbilek Gümüşsuyu’nda İmarı Anlattı

Gümüşsuyu Mahallesi'nde vatandaşlara imarla ilgili bilgi veren Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Eğer bugün 2B'leri biz satmasaydık, Beykoz halkının...

Gümüşsuyu Mahallesi'nde vatandaşlara imarla ilgili bilgi veren Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Eğer bugün 2B'leri biz satmasaydık, Beykoz halkının cebinden 2 trilyona yakın para çıkacaktı. Beykoz Belediyesi olarak halkın cebinde tam 1 trilyon para bıraktık" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in ilçe sakinlerini imar, mülkiyet ve hizmetler hakkında bilgilendirdiği ve sorularını yanıtladığı Halk Meclislerinin 9'uncusu Gümüşsuyu Mahallesi'nde yapıldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde tertiplenen Halk Meclisi'ne Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, başkan danışmanları ve ilçe sakinleri katıldı.

"İmar haklarında adalet ve eşitliği gözetiyoruz"

Beykoz'un 1995'te doğal sit alanı haline getirilmesindeki süreçleri değerlendiren Başkan Yardımcısı Eyüp Salih Elmas, "Beykoz'umuza ciddi anlamda imar planlaması yaparken Belediyemiz her bir santim ve milimetrekareyi dahi önemsiyor. Plan çalışmalarında ilgili kurumlarla tek tek görüşülerek ne gerekiyorsa, bu bölge içerisinde her bir alan hesaplanarak değerlendirme yapıldı. Geçtiğimiz 2 yıllık süre zarfında Orman Bakanlığı, Kadastro, Milli Emlak İdaresi ve Beykoz Belediye Başkanlığı, her bir kurum 2B dâhil kendi alanıyla ilgili çalışarak bu işte yol katetti ve imar uygulaması bölümü etaplandı. İmar uygulama alanında Gümüşsuyu kadar zorlanacağımız başka bir alan olacağını da sanmıyorum. Mahallede, lokasyon olarak farklılıklar gördük. İmar bitip, tapu dağıtıp, inşaat süreci başladığında sorun çıkmaması için imar hakları açısından adalet ve eşitlik gözeterek, uygulamayı 3 etap halinde yapmaya karar verdik. Bölgede sosyal donatı alanlarının bulunmasına da özen gösterdik. Sayın Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek'in önderliğinde Beykozlu hemşerilerimiz adına plan ve projelerimizin arkasında durarak ilgili kurumlarla irtibatı ve mutabakatı sağlayıp bir an önce harekete geçmeyi sağlıyoruz" dedi.

"Kentsel Dönüşüm Rehberi çok özel bir çalışmanın ürünü"

Başkan Yücel Çelikbilek, bölgeye yapılacak projelerden bahsederek, "Gümüşsuyu'muzun üst kısmında Karlıtepe Ormanımız var. Beykoz için artı bir kazanç olacağını düşündüğümüz Teleferik projesi için İBB eğer imar mevzuatı durumunu çözümlerse Karlıtepe- Sultaniye arası teleferiğe kavuşacak. Yine de o alanı birkaç ay içinde bir seyir alanı ve kahvaltı merkezi olacak şekilde halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Kentsel Dönüşüm Rehberi çok özel bir çalışmanın ürünüdür. Kent Rehberi'nde belirlenen özellikler dikkate alınarak binalar kurulacak. Her gelen proje etik kurulundan onay alacak. İnsanlar Beykoz'da yaşamak için can atacak. Allah ilçemize çok güzel bir artı değer vermiş. O güzelliği tahrip etmeden iyileştirici adımlar atarsanız çok daha farklı tabiatı bozmadan bir yapılanma ortaya çıkar. Karlıtepe'de korunan bir bölge parkımız var. Buranın insanların ilgi gösterdiği bir yaşam merkezi olacağını düşünüyoruz. Boğazdan bakılınca çok farklı bir görüntü ortaya çıkmasıyla inşallah hep birlikte gurur duyacağız. Bölgede öngörünüm çizgisi biraz daha aşağıya çekilseydi birçok kardeşimiz daha yararlanmış olacaktı. Ama ilerleyen süreçte daha olumlu gelişmeler yaşanabileceğini umuyoruz" diye konuştu.

"Halkın cebinde tam 1 trilyon bıraktık"

Kanal İstanbul Projesi için Boğaz'ı, denizi, çevresini korumakla mükellef olduklarını belirten Başkan Çelikbilek, "Yapılanmayla ilgili çizgilerin iyileştirilebileceğini öngörüyorum. Biz de öncelikle ilçemizin imar durumunu düzeltelim, vatandaşlarımız önce Boğazdan bir baksınlar, sonrasında onların Beykoz'la ilgili imar taleplerini teknik olarak diğer mercilere iletme şansını bulabilelim. Sizlerle bizler gönül birliğiyle çalışıyoruz. Bütün her şey inşallah daha iyi bir Gümüşsuyu, daha iyi bir Beykoz için. Belediyemizi ilgilendiren her konuda bize düşen canla başla gayret etmektir. Ancak bazı şeyler zamana bağlıdır. Geçenlerde Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Hemşehrilerimiz kendilerine başvurduğunda imarla ilgili bazı noktalar için yardımcı olacaklarını söylediler. Eğer bugün 2B'leri biz satmasaydık, Beykoz halkının cebinden 2 trilyona yakın para çıkacaktı. Beykoz Belediyesi olarak halkın cebinde tam 1 trilyon para bıraktık. Dolayısıyla halkımıza uygun maliyetli konut yapacağız. Şuan için 500 konutluk bir sosyal alan için bakanlıkla irtibat halindeyiz. Bir başka yerde 150 konutluk bir sosyal konut daha düşünüyoruz. Bunun gibi birkaç projemiz daha var. Bu konuyla ilgili adımlarımızı yakında göreceksiniz" dedi.

Programda Başkan Çelikbilek ve ekibi belediye hizmetleriyle ilgili diğer soruları da yanıtladı.