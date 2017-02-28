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Başkan Çelikcan, Referandum Gezilerini Sürdürüyor

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Başkan Çelikcan, Referandum Gezilerini Sürdürüyor
Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Anayasa Değişikliği Paketini anlatmak için başlattığı mahalle gezilerini...

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Anayasa Değişikliği Paketini anlatmak için başlattığı mahalle gezilerini sürdürüyor. 16 Nisan'a kadar vatandaşlarla görüşmelerini sürdüreceğini belirten Başkan Çelikcan "Bu referandum bir parti meselesi değil memleket meselesidir" diye konuştu.

Gezilerini Doğankent, Şıhmurat, Ağzıbüyük, Sağdıçlı, Danişment, Pekmezli ve merkez mahallerinde sürdüren Başkan Çelikcan, "Vatandaşlarımız memleketin nasıl yönetileceğine karar vereceği bir sürece girdik. Ülkemizin geleceğini oylayacağız. Yapılacak referandumda evet çıkmasıyla çift başlılık ortadan kalkacak. Hükümet krizleri artık tarih olup, yargı, asker, bürokratik vesayetlere son verilecektir" dedi.

Halkın gerçekleri ile bürokrasinin gerçeklerinin bir olmadığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak yatırımların önüne keyfi olarak kimse geçemeyecektir. Ülkemizde yapılacak olan yatırımlar daha hızlı gerçekleştirilecektir. Yapılacak yatırımlara kimse engel olamayacaktır. Bu anayasa değişikliği paketine vatandaşlarımız onay verirse yürütme hızlanacaktır" şeklinde konuştu.

Ülkemizin önünü açacak olan referandum çalışmalarına 16 Nisan'a kadar devam edeceğini belirten Başkan Çelikcan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oylanacağı referandum çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" diyerek sistemi vatandaşlara anlatacaklarını belirtti.

Başkan Çelikcan, Referandum Gezilerini Sürdürüyor

Başkan Çelikcan, Referandum Gezilerini Sürdürüyor

Başkan Çelikcan, Referandum Gezilerini Sürdürüyor

Başkan Çelikcan, Referandum Gezilerini Sürdürüyor

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