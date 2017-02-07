Başkan Çelikcan’dan Şampiyonlara Adana Kebabı

Yüreğir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sonrasında Başkan Çelikcan şampiyonlara Adana...

Yüreğir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sonrasında Başkan Çelikcan şampiyonlara Adana kebabı ikram etti. Kendisi de eski bir güreşçi olan Başkan Çelikcan, "Ocak başında şiş çeviren sporcularımız olimpiyatlarda rakiplerini çevirecek" dedi.

Hafta sonu Adana'da ilk kez gerçekleşen Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Ev sahipliğini Yüreğir Belediyesi'nin yaptığı organizasyonda sporcuların müsabakaları nefes kesti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon sonunda Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan şampiyonlara Adaba kebabı ikram etti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dünya Şampiyonu Milli Sporcular Nazmi Avluca ve Mehmet Özal, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni ve Yüreğir İlçe Başkanı Ahmet Çözer ile bir kebapçıda ocak başına geçen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan konukları ile birlikte şiş çevirdi. Misafirlerine Adana kebabı ikram eden Başkan Çelikcan'ın "Adana'ya gelip de kebap yememek olmaz. Dünya korksun! Ocak başında şiş çeviren sporcularımız olimpiyatlarda rakiplerini çevirecek" sözleri renkli dakikalar yaşattı.

Adana'da ilk defa bir Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çelikcan, bu tür organizasyonların Adana'nın tanıtımında çok etkili olduğunu vurguladı. Çelikcan "Spora ve sporcuya desteğimiz sürecek. Adana'mızın marka değerini yükseltecek, kentimizi güzel haberle gündeme taşıyacak organizasyonlarımız devam edecek" diye konuştu.